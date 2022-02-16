ВТБ выявил новую схему мошенничества

Мошенники, представляясь сотрудниками банков, стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного «единого лицевого счета в Центробанке». При этом они пытаются получить информацию о финансовом состоянии пользователя для последующих атак, сообщает пресс-служба ВТБ.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном "едином лицевом счете в ЦБ". Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка», – рассказали в банке.

Видео дня

Для восстановления доступа к своим средствам на «едином лицевом счете» злоумышленники предлагают отправить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. Главная цель мошенников в этой схеме – определить платежеспособность пользователя.

Жертвам задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Эту информацию могут использовать в последующих мошеннических цепочках, в частности, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.

«Мошенники применяют такую схему для получения информации, которую они используют в дальнейшем для более прицельных атак на клиента. Вас не просят напрямую назвать остаток на счете, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра действительно не станет озвучивать. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы усыпить внимание клиента», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ призвал россиян быть бдительными и напомнил, что никаких «единых лицевых счетов в Центральном банке» у граждан не существует.