Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
47 минут назад

Эксперт Сигал: доходы граждан РФ увеличатся после поручения Путина

Banki.loansиещё 2

<p>После заявления главы Российской Федерации Владимира Путина доходная часть граждан страны должна увеличиться. Путин во время проведения совещания по экономическим вопросам отдал приказ добиться роста реальных доходов россиян до уровня 2,5%.</p> <p>Информацию предоставил новостной <a href="https://iz.ru/1293129/2022-02-17/ekspert-sprognoziroval-povyshenie-dokhodov-naseleniia-posle-porucheniia-putina" target="_blank" rel="noopener">портал</a> Известия, ссылаясь на заявление вице-президента &laquo;Опоры России&raquo; Павла Сигала.&nbsp;</p> <blockquote> <p>&laquo;Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат, повышение доходов населения может стать существенным&raquo;, &mdash; рассказал он.&nbsp;</p> </blockquote> <p>Стоит отметить, что Сигал не рассказал, о какой именно сумме доходной части россиян говорилось.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители