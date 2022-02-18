Эксперт Сигал: доходы граждан РФ увеличатся после поручения Путина

<p>После заявления главы Российской Федерации Владимира Путина доходная часть граждан страны должна увеличиться. Путин во время проведения совещания по экономическим вопросам отдал приказ добиться роста реальных доходов россиян до уровня 2,5%.</p> <p>Информацию предоставил новостной <a href="https://iz.ru/1293129/2022-02-17/ekspert-sprognoziroval-povyshenie-dokhodov-naseleniia-posle-porucheniia-putina" target="_blank" rel="noopener">портал</a> Известия, ссылаясь на заявление вице-президента «Опоры России» Павла Сигала. </p> <blockquote> <p>«Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат, повышение доходов населения может стать существенным», — рассказал он. </p> </blockquote> <p>Стоит отметить, что Сигал не рассказал, о какой именно сумме доходной части россиян говорилось. </p> <p> </p>