Молодежи предложили выделить по 10 тысяч на пенсию

«В предложениях РСПП есть новелла, касающаяся молодого поколения, которое вступило в трудовую жизнь, но осталось без накоплений в ОПС из-за моратория. Для формирования у них стартового капитала в добровольной системе государство должно пополнить „нулевые“ счета суммой в 10 тыс. рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на документ РСПП, который есть в распоряжении издания.