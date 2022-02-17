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9 минут назад

Молодежи предложили выделить по 10 тысяч на пенсию

Ura.Ruиещё 4

Молодым людям, которые не сумели сформировать пенсионные накопления из-за моратория, предложено выделить по 10 тысяч рублей как стартовый капитал в добровольной пенсионной реформе. С данной инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Молодежи предложили выделить по 10 тысяч на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В предложениях РСПП есть новелла, касающаяся молодого поколения, которое вступило в трудовую жизнь, но осталось без накоплений в ОПС из-за моратория. Для формирования у них стартового капитала в добровольной системе государство должно пополнить „нулевые“ счета суммой в 10 тыс. рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на документ РСПП, который есть в распоряжении издания.

Помимо этого, для застрахованных граждан предлагается ввести государственное софинансирование добровольных взносов на подобии тем, которые есть для пенсионных накоплений. Предполагается осуществление паритетных взносов со стороны гражданина и государства и лимит по максимальной сумме. Отмечается, что если данный порог будет установлен на уровне 12 тыс. рублей, стимулировать людей на самостоятельной накопление пенсий не удастся.

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