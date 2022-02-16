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54 минуты назад

Госдума утвердила закон об индексации военных пенсий

Lenta.ruиещё 1

В ходе пленарного заседания в среду, 16 февраля, Госдума сразу в трех чтениях утвердила закон об индексации пенсий военным на 8,6 процента с начала года, сообщает РИА Новости.

Госдума утвердила закон об индексации военных пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом депутаты выполнили пожелание главы правительства Михаила Мишустина, который попросил нижнюю палату парламента принять документ в кратчайшие сроки.

Как говорилось в финансово-экономическом обосновании, дополнительные расходы на повышенную индексацию в 2022 году составят 63,4 миллиарда рублей, в 2023-м — 42,5 миллиарда, в 2024 году — 48,4 миллиарда.

В текущей версии бюджета индексация военных пенсий должна была произойти только в октябре и на 4 процента. Произвести ее на том же уровне, что и для всех пенсионеров, предложил президент Владимир Путин.

Ранее до 8,6 процентов была доведена индексация страховой части пенсии для всех остальных получателей. Поводом для такого решения стало неожиданно высокая инфляция итогам 2021 года. Как показали подсчеты Росстата, она достигла 8,39 процента, а если рассматривать только продуктовую — превысила 10 процентов.

В начале 2022-го рост цен, несмотря на прогнозы министерств и ведомств, усилился. В январе в годовом выражении инфляция, по данным Росстата, составила 8,73 процента. Продуктовая инфляция, по подсчетам Центробанка, взлетела до 11,1 процента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут спрогнозировать, когда рост цен нормализуется.

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