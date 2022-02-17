Пенсионерам раскрыли способы не платить по долгам

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что несмотря на финансовую уязвимость пенсионеров, от обязательств по выплате долга их освобождают лишь по веским причинам - даже если пенсия является единственным источником дохода, а в ряде случаев выплаты можно сократить. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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Она отметила, что некоторые виды долгов можно списать в случае, если истек трехлетний срок исковой давности. Это подразумевает статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По словам Ногайлиевой, существует возможность сократить размер выплаты, даже если ранее суд присудил взыскание. Также есть вероятность вовсе избежать такой ситуации.

Закон позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. При этом он защищает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию по случаю кормильца, которую выплачивают из федерального и регионального бюджетов.

Ногайлиева рассказала, что пенсионеры могут подать в службу судебных приставов требование о сохранении пенсии в размере прожиточного минимума или пройти процедуру банкротства.

Ранее в Минтруде заявили, что средний совокупный ежемесячный доход работающих пенсионеров России, который складывается из пенсии и зарплаты, составляет около 66 тыс. рублей.