Часть безработных рискуют лишиться пособий

Минтруд намерен подготовить новую редакцию одного из главных законов, регулирующих рынок труда в России, — «О занятости населения», сообщает РБК.

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Планируется внести данный документ в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года. Концепция нового законопроекта была представлена на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как обозначили в ведомстве, она обозначает круг проблемных вопросов.

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В частности, изменится порядок выплат пособий безработным. Минтруд выступает за то, чтобы индивидуальный план поиска работы был основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. План будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Безработный может лишиться пособия, если не будет выполнять предписания. Сейчас план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит. Также Минтруд предлагает обсудить возможность оказания службами занятости платных услуг сверх установленных законодательством.

Для самозанятых граждан, которые работают на цифровые платформы (например, «Яндекса» или Сбера) и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будут закреплены нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг. Кроме того, для них урегулируют вопросы доступа к социальным гарантиям. Предлагается создать отдельную саморегулируемую организация (СРО) для мониторинга соблюдения данных норм. Министерство также предложило обсудить допустимую долю иностранного участия в интернет-платформах, которые нанимают самозанятых.

В круг проблемных вопросов также включена теневая занятость. Ей хотят дать определение, обозначить последствия, а также закрепить полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда и необходимые механизмы.

Новой редакцией закона хотят также установить правила использования заемного труда, когда работодатель по договору предоставляет сотрудников другом физическому или юридическому лицу. Ведомство предлагает установить конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотреть требования к организациям, оказывающим подобные услуги, и определить виды работ, для которых применим заемный труд.