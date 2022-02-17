В каких случаях пенсионеры могут не платить по долгам

Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий должников. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм» отметила, что получение гражданином пенсии как единственного источника дохода не является основанием для освобождения от долговых обязательств.

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Часть долгов пенсионера можно списать еще в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании.

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«Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — подчеркнула эксперт.

Руководствуясь положениями данной стати, суд откажет во взыскании задолженности пенсионера, возникшей более трех лет назад. После вынесения судом решения о взыскании долга можно уменьшить его размер или вовсе освободиться от взыскания. Ногайлиева отметила, что российское законодательство позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и инвалидности, срочную пенсионную выплату, а также накопительную пенсию.

«От взысканий долгов по исполнительному листу этой статьей защищена лишь пенсия по случаю потери кормильца, выплачиваемая из федерального бюджета, и дополнительные выплаты к ней из региональных бюджетов», — отметила она.

Относя пенсию к числу обычных доходов должника, закон об исполнительном производстве ограничивает сумму удержания из нее, указала эксперт. Она напомнила, что с июля 2021 года у пенсионера, в отношении которого взыскиваются средства, есть возможность подать в Cлужбу судебных приставов требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России или прожиточного минимума, если его размер превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Ногайлиева пояснила, что предъявление такого требования гарантирует неприкосновенность пенсии должника ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Размер неприкосновенной суммы может быть увеличен, если на попечении должника находятся иждивенцы, подчеркнула собеседница агентства. Если такое требование не предъявлялось, закон позволяет при исполнении исполнительного документа удерживать не более 50% пенсии и других доходов.

По словам эксперта, процедура банкротства гражданина - основной инструмент освобождения пенсионера от долговых обязательств. Для получения такого статуса нужно иметь долг более 500 000 рублей (включая налоги, коммунальные платежи, кредиты перед банками, микрофинансовыми организациями, физлицами), не иметь возможности исполнять обязательства из-за маленького дохода, иметь просрочку на протяжении более 90 дней. Если долг пенсионера составляет не более 500 000 рублей, то закон позволяет провести процедуру банкротства во внесудебном порядке путем подачи заявления в центр предоставления государственных и муниципальных услуг, напомнила Ногайлиева.

Также она отметила, что пенсионер не должен возмещать ошибочную переплату пенсии или других социальных выплат.

«Исключение составляют два случая: во-первых, если переплата возникла по вине самого пенсионера (например, он не сообщил своевременно в Пенсионный фонд сведения, влияющие на размер выплаты); во-вторых, если причиной переплаты стала счетная ошибка, произошедшая при подсчете размера выплаты. В этих случаях Пенсионный фонд производит удержание переплаты без обращения в суд, но с соблюдением требований к его размеру», — подытожила Ногайлиева.