Пенсионеры получат новую выплату 18 февраля

Многим российским пенсионерам с 18 февраля начнут перечислять дополнительные денежные выплаты, передает PRIMPRESS.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дополнительные деньги смогут получить пенсионеры с небольшой материальной обеспеченностью - им в ближайшее время начнут поступать региональные социальные доплаты к пенсии.

Их получат пенсионеры, чья пенсия ниже уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. Так, в Ленинградской области прожиточный минимум для пенсионеров с 2022 года - 10 992 рубля.

Если пенсия ниже прожиточного минимума, пенсионеру назначают доплату, чтобы общий доход был не ниже данного показателя.