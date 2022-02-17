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35 минут назад

Пенсионеры получат новую выплату 18 февраля

Елена Прошина

Многим российским пенсионерам с 18 февраля начнут перечислять дополнительные денежные выплаты, передает PRIMPRESS.

Пенсионеры получат новую выплату 18 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дополнительные деньги смогут получить пенсионеры с небольшой материальной обеспеченностью - им в ближайшее время начнут поступать региональные социальные доплаты к пенсии.

Их получат пенсионеры, чья пенсия ниже уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. Так, в Ленинградской области прожиточный минимум для пенсионеров с 2022 года - 10 992 рубля.

Если пенсия ниже прожиточного минимума, пенсионеру назначают доплату, чтобы общий доход был не ниже данного показателя.

На банковские карты пенсионерам региональные доплаты к пенсиям будут зачислять начиная с 18 февраля. Средства будут поступать от отделений социальной защиты населения.

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