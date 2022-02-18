Доходы россиян могут вырасти после поручения Путина

Вследствие заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам доходы россиян могут существенно вырасти. Об этом сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан, повышение доходов населения может стать существенным», — заявил Сигал «Известиям» , комментируя поручение Путина о необходимости роста доходов граждан на 2,5%

Ранее сообщалось, что президент РФ выступил с поручением повысить располагаемые доходы граждан не менее чем на 2,5%. Об этом он сказал на экономическом совещании с правительством РФ и Центробанком.