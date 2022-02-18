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1 час назад

В РФ спрогнозировали рост доходов после поручения Путина

Ura.Ru

Вследствие заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам доходы россиян могут существенно вырасти. Об этом сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Доходы россиян могут вырасти после поручения Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан, повышение доходов населения может стать существенным», — заявил Сигал «Известиям», комментируя поручение Путина о необходимости роста доходов граждан на 2,5%

Ранее сообщалось, что президент РФ выступил с поручением повысить располагаемые доходы граждан не менее чем на 2,5%. Об этом он сказал на экономическом совещании с правительством РФ и Центробанком.

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