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1 час назад

Россиянам предсказали повышение доходов после поручения Путина

Лера Букина

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с «Известиями» заявил, что в ближайшем будущем рост доходов населения возможен только в случае повышения прожиточного минимума и, как следствие, роста минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости добиться роста реальных доходов граждан.

Россиянам предсказали рост доходов после поручения Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан повышение доходов населения может стать существенным», — отметил эксперт.

Напомним, 17 февраля Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал в текущем году добиться увеличения реальных доходов граждан не менее чем на 2,5%. Президент РФ добавил, что рост доходов населения должен быть реализован не только за счет эффективных мер социальной поддержки, но, прежде всего, на основе экономического роста. Путин отметил, что борьба с бедностью в стране является одним из важнейших вопросов, который нужно решать российским властям. Также Путин поручил правительству и Банку России скоординировать усилия в борьбе с инфляцией.

С 1 января МРОТ и прожиточный минимум увеличились в соответствии с индексацией на 8,6% вместо прежних 2,5%. Теперь МРОТ в России составляет 13 890 рублей вместо 12 700 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

В феврале Росстат сообщил, что реальные зарплаты россиян в 2021 году увеличились на 3,1%, что стало максимальным ростом с 2013 года, когда доходы граждан выросли на 4%. В ноябре 2021 года реальные зарплаты россиян выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

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