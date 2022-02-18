Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
41 минуту назад

Пенсионерам назвали выгодное время для увольнения

Лера Букина

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм» назвала самое выгодное время для увольнения работающих пенсионеров. По ее словам, лучше всего сделать это в конце месяца.

Пенсионерам назвали выгодное время для увольнения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что Пенсионный фонд России ежемесячно получает данные от работодателей до 15 числа следующего месяца. В список попадают все работники независимо от того, сколько дней они проработали.

Видео дня

«Рассмотрим пример. Первая ситуация – работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днем). Вторая ситуация – работающий пенсионер уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае», — пояснила Сорокина.

ПФР примет решение об индексации в июне, а сама индексация будет произведена в июле. Доплату рассчитают с апреля, когда пенсионер получил статус «неработающего».

«То есть, если пенсионер уволится 28 февраля, индексация его пенсии будет произведена в июне, а расчет доплаты будет сделан с марта», — отметила эксперт.

Таким образом, не имеет значения, проработал пенсионер в месяце один день или тридцать – Пенсионный фонд получит информацию только в следующем месяце, а рассчитает индексацию еще через два. Из этого следует, что экономически выгоднее увольняться в конце месяца.

Пенсионерам предложили работу с зарплатой до ₽180 тысяч

Ранее «Известия», ссылаясь на Минтруд, сообщили, что средний совокупный (пенсия+зарплата) доход работающих пенсионеров составляет примерно 66 тысяч рублей в месяц, а их пенсия — 14 тысяч.

Согласно данным Росстата, в декабре 2021 года размер средней пенсии составлял 15 842 рубля. Ее реальный размер сократился на 2,9% в годовом выражении и на 0,8% в сравнении с ноябрем 2021 года. По данным Минтруда, после индексации пенсий на 8,6% в 2022 году ее средний размер составляет почти 19 000 рублей. По данным исследования СберНПФ, желаемый пенсионный доход россиян в несколько раз выше. В среднем по стране эта сумма составляет 55 500 рублей. За год она выросла почти на 10 000 рублей.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители