Пенсионерам назвали выгодное время для увольнения

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм» назвала самое выгодное время для увольнения работающих пенсионеров. По ее словам, лучше всего сделать это в конце месяца.

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Она отметила, что Пенсионный фонд России ежемесячно получает данные от работодателей до 15 числа следующего месяца. В список попадают все работники независимо от того, сколько дней они проработали.

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«Рассмотрим пример. Первая ситуация – работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днем). Вторая ситуация – работающий пенсионер уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае», — пояснила Сорокина.

ПФР примет решение об индексации в июне, а сама индексация будет произведена в июле. Доплату рассчитают с апреля, когда пенсионер получил статус «неработающего».

«То есть, если пенсионер уволится 28 февраля, индексация его пенсии будет произведена в июне, а расчет доплаты будет сделан с марта», — отметила эксперт.

Таким образом, не имеет значения, проработал пенсионер в месяце один день или тридцать – Пенсионный фонд получит информацию только в следующем месяце, а рассчитает индексацию еще через два. Из этого следует, что экономически выгоднее увольняться в конце месяца.

Ранее «Известия», ссылаясь на Минтруд, сообщили, что средний совокупный (пенсия+зарплата) доход работающих пенсионеров составляет примерно 66 тысяч рублей в месяц, а их пенсия — 14 тысяч.