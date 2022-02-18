В России заключили рекордное число брачных договоров

В 2021 году граждане России заключили примерно 150 тысяч брачных контрактов, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

Брачный договор является соглашением между супругами, в котором установлено, кому и на каких условиях принадлежит имущество. По каждому объекту собственности договором может быть определен один из трех режимов собственности: общий, раздельный и долевой.

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Отмечается, что каждый шестой брак не обходится без визита к нотариусу. Зачастую контракт заключают уже в ходе семейной жизни. Также брачный контракт заключаются, чтобы доказать супругу отсутствие каких-либо меркантильных целей.

Издание подчеркивает, что чаще всего камнем преткновения для бывших супругов становится жилье. Ситуация усугубляется при наличии невыплаченного ипотечного кредита.

«Можно взыскать половину оплаченных платежей с не платившего супруга, если вы самостоятельно продолжаете оплачивать ипотеку; либо потребовать внести изменения в кредитный договор с банком, по условиям которого разделить сумму долга на обоих супругов», — отмечает член Ассоциации юристов России Венера Шумлянская.

В ФНП заявили, что брачный договор описывает широкий круг вопросов – от выстраивания семейного бюджета до порядка взаимных выплат в браке или после него. Также брачный договор может связать имущественные права с определенными событиями. В частности, можно указать, что квартира целиком отойдет жене после выплаты ипотечного кредита и снятия залога.

«Например, когда один из супругов не может быть созаемщиком из-за плохой кредитной истории, отсутствия «белых» доходов или по иным причинам», — указали в пресс-службе ФНП.

В ряде случаев брачный договор является обязательным условием для получения кредита или ипотеки. Речь идет о сделках с участием граждан, которые находятся в местах лишения свободы. Также такой договор является неотъемлемой частью, если один или оба супруга занимаются бизнесом.

«Супруги договариваются, например, что доля в компании, все связанные с этим права и обязанности переходят мужу, а квартира — жене. Это делается для того, чтобы в случае банкротства или долгов компании вывести «из-под удара» жилье семьи», — пояснила нотариус города Щелково Ирина Аникеева.

При этом она отметила, что при наличии цели скрыть свое имущество от кредиторов после банкротства эту схему провернуть не получится. В этом случае брачный договор может быть оспорен кредиторами.

В ФНП также заявили, что брачный договор россияне могут заключить и до официальной регистрации брака, однако в этом случае документ вступит в силу только после регистрации отношений в загсе.

В контракт нельзя включить положения, касающиеся детей, например, с кем из родителей они останутся после развода, размер алиментов.