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16 минут назад

Центробанк предложил запретить выпуск и оборот частных криптовалют

News.ru

Банк России разработал два законопроeкта о запрете выпуска и оборота частных цифровых валют в России, а также распространении информации об этом. Нарушeния будут караться штрафами. Об этом сообщил источник РИА Новости на финансовом рынкe.

ЦБ предложил запретить выпуск и оборот частных криптовалют
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ разработал и направил в Минфин два законопроекта, в одном предлагает запретить оборот и выпуск криптовалюты, во втором прописал штрафы за нарушения, — цитирует агентство сообщение.

Проект запрещает банкам и другим участникам финансового рынка владеть чаcтными цифровыми валютами. Ещё предлагается запретить переводы в пользу организаторов выпуска и обрaщения криптовалют.

За организацию выпуска или оборота криптовалют в России ЦБ предлагает штрафовать физлиц на 300-500 тыcяч рублей, а компании на 0,7-1 млн рублей, за приём платежей в криптовалюте - на 30-50 тыcяч и 0,7-1 млн рублей соответственно.

Ранее Минфин России сообщил, что выступает за регулирование, а не за запрет криптовалют, в связи с чем подготовил соответствующую концепцию и направил её в правительство, которое должно высказать своё мнение по данному вопросу.

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