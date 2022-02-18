Россияне могут лишиться полезной льготы на детей

В бюджете России на 2022—2024 годы не предусмотрены денежные средства на программу детского туристического кэшбэка по организации отдыха в стационарных лагерях. Кабмин до сих пор не принял решения о продлении туристического кэшбэка на детский отдых или отказа от него. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ в адрес объединения «Опора России».

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Речь идет о программе детского туристического кэшбэка, в рамках которой родителям в 2021 году компенсировали до 50% стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей).

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Отмечается, что решение о необходимости продления программы должно принимать правительство с учетом данных о ее эффективности в 2021 году. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников считает, что отсутствие конкретики по данной программе негативным образом отразится на рынке в 2022 году.

В пресс-службе Ростуризма заявили, что программа детского кэшбэка является одной из самых востребованных мер поддержки этого отдыха.

Среди позитивных эффектов программы - увеличение загрузки и маржинальности бюджетных лагерей, а среди негативных — рост стоимости отдыха, заявил источник издания на рынке детского отдыха.

Туроператоры тоже считают, что отсутствие конкретики по кэшбэку является серьезной проблемой для отрасли.

«Вносить предоплату за проезд детей на первые июньские смены нужно за 90 дней, с 1 марта, но родители до сих пор ждут продления программы», — отметила руководитель «Пилигрим Плюс» Наталья Тютюнник.

Гендиректор Incamp.ru Елена Рыженкова отмечает, что в 2021 году именно кэшбэк повлиял на рост стоимости детского отдыха. В стоимость текущего сезона, по ее мнению, лагеря также заложили высокий уровень инфляции. Это привело к тому, что стоимость размещения выросла еще на 5–15%.

Руководитель Союза организаторов детского активного туризма Марина Ненарокова допускает то, что из-за этого кэшбэк в сезоне 2022 года не станет основным драйвером роста спроса.