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26 минут назад

Как не остаться без доплаты к пенсии: пять важных правил

Илья Родин

Преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына в интервью агентству «Прайм» напомнила, что у пенсионеров есть не только права, но и обязанности. Их неисполнение чревато лишением пенсионных выплат и доплат.

Как не остаться без доплаты к пенсии: пять важных правил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Московские пенсионеры, в частности, обязаны сообщать в ПФР о переезде из Москвы в другой регион (в этом случае они теряют столичные надбавки).

Важно также вовремя заявлять о том, что нашел работу иждивенец, на которого пенсионер получал доплату.

При переезде в другую страну человек не получает социальную пенсию от России, только страховую. Поэтому о кардинальной смене места жительства также необходимо информировать фонд.

За сокрытие таких сведений, предупредила Кормилицына, предусмотрена статья Уголовного кодекса РФ 159.2 «Мошенничество при получении выплат».

«Речь идет о нанесении ущерба не только федеральному, региональному и муниципальным бюджетам, но и внебюджетным государственным фондам, к которым относится и ПФР», - пояснила она журналистам.

Закон, напоминает прокурор, регулирует и другие аспекты получения денежных средств. К примеру, бывшим военным запрещено получать льготы сразу по двум основаниям.

«Дело в том, что выход таких персон на пенсию связан не с возрастом, а с выслугой лет, а размер пенсионного пособия зависит от должности и звания, продолжительности службы и надбавок, но нужно выбрать что-то одно», - заметила Мария Кормилицына.

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