С 1 марта у жителей Московской области появится возможность оплатить услуги по газификации своего жилья деньгами из регионального материнского капитала. Об этом напоминает Life. При этом, как отмечает интернет-издание, газ до границ участка проведут бесплатно, если дом официально зарегистрирован, а в населенном пункте уже есть магистральная труба.

По словам юриста «Европейской юридической службы» Ильдара Макешова, жильцы будут должны лишь выбрать нужный пакет оборудования с установкой. За него они и смогут заплатить средствами из регионального маткапитала. Для этого нужно подать заявление на областном портале госуслуг, объяснил эксперт. Макешов подчеркнул, что с 1 марта у нуждающихся многодетных семей в Подмосковье будет возможность получить выплаты за счет регионального материнского капитала. Сделать это можно не чаще раза в год. Предельная сумма - 50 000 рублей. На такую поддержку смогут рассчитывать семьи, в которых проживает четверо и более детей или в период с 2021 по 2023 год родится третий ребенок.

Получение выплаты доступно в течение двух лет - в этом и следующем годах. Россиянам необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Такая возможность появится с 1 марта.

«С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в статью 77 Земельного кодекса РФ, разрешающие фермерам строить капитальные жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения. Это, пожалуй, одно из самых долгожданных изменений для граждан. Вопрос о строительстве обсуждался в Госдуме с 2018 года. И вот наконец в 2021 году поправки были приняты. Они вступают в силу с 1 марта 2022 года», — заявила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юрист подчеркнула, что раньше было запрещено строить капитальные жилые дома на сельхозземлях. Также нельзя было вести фермерское хозяйство, к примеру, на землях ИЖС, напомнила Петрикова.

Фермерам приходилось либо жить рядом со своим хозяйством во временных постройках, либо иметь отдельно участки для проживания и для ведения хозяйства.

«Нужно учитывать и требования к постройке на землях сельхозназначения: не более одного жилого дома на один участок площадью не более 500 квадратных метров и не выше трёх этажей. При этом здание не должно занимать более 0,25% от площади участка. Построенный дом можно оформить в собственность по дачной амнистии до 1 марта 2026 года», — разъяснила Светлана Петрикова.

Для этого требуется предоставление только технического плана и правоустанавливающих документов на землю. При этом необходимости уведомлять местную администрацию о начале и окончании строительства нет. Эксперт также отметила, что построить и зарегистрировать жилой дом можно не на любых землях сельхозназначения. Каждый регион будет формировать список индивидуально, подытожила Петрикова.