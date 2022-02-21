Высокие цены оставили россиян без авто

На российском рынке стоимость автомобилей повышается практически без остановки, в этой связи спрос россиян на них падает на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает «Российская газета».

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Издание обращает внимание на то, что спрос пока превосходит предложение, а это значит, что цены продолжат расти и дальше. Согласно результатам опроса портала «Дром», граждан останавливает от приобретения автомобилей рекордное повышение цен и нехватка машин у дилеров.

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Чуть менее половины опрошенных (46%) из тех, кто хотел бы купить автомобиль, откладывают данный вопрос в связи с высокими ценами. 22% респондентов планируют купить машины в этом году, а 17% будут выбирать из числа машин с пробегом. Лишь 5% опрошенных россиян собираются купить новые автомобили.

Индекс контрактования РОАД также показал, что трафик в дилерских центрах снизился. Отмечается, что сокращение составило 20% в январе (сюда входят и данные о расторжении контрактов).

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что такая динамика наблюдается с конца октября 2021 года, однако в последнее время положение усугубилось из-за растущей заболеваемости в стране омикрон-штаммом.

«Что касается цен, в прошлом году средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла порядка на 20%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако по факту удорожание оказалось еще больше — 35-40%, учитывая дилерские «накрутки», — подчеркивает издание.

Несмотря на продолжающееся падение спроса, автомобили недавно снова выросли в цене. В январе 2022 года подорожали автомобили 32 брендов, подчеркивается в исследовании «Авто.ру». В сравнении с декабрем прошлого года их стоимость поднялась в среднем на 1,8%, в сравнении с январем 2021 года – на 13%. Наибольший рост за месяц показал электрический Porsche Taycan - на 20% или минимум 1,4 млн рублей.

По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, в дальнейшем динамика будет сохраняться, в этой связи он считает нынешний период лучшим для покупки автомобиля.