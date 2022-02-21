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47 минут назад

По 10 тысяч: кто из беженцев Донбасса получит выплату

Лера Букина

Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян прокомментировала условия получения единовременной выплаты для беженцев с Донбасса. По ее словам, выплата в размере 10 тыс. рублей полагается абсолютно всем, кто был эвакуирован из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР с 18 февраля и пересек российскую границу, в том числе на личном транспорте, передает «Прайм».

По 10 тысяч: кто из беженцев Донбасса получит выплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На средства могут рассчитывать и те, кто проехал транзитом Ростовскую область и остановился в другом регионе в пунктах временного размещения или у родственников.

Ранее, 19 февраля, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что около 100 беженцев из Донбасса уже получили в Ростовской области выплаты по 10 тыс. рублей.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин сообщили о том, что власти приступили к эвакуации жителей народных республик в Россию в связи с обстрелами Донбасса украинскими силовиками.

Решение выплачивать по 10 тыс. рублей на каждого беженца принял 18 февраля президент России Владимир Путин. Сумму в 5 млрд рублей, выделенные на эти цели из федерального бюджета, Ростовская область получила в ночь на 19 февраля.

Как сообщили на официальном портале Правительства Ростовской области 21 февраля, за прошедшие сутки из Ростовской области в регионы РФ отправлено девять поездов, которые перевезли более 7 тыс. человек. Для доставки населения от пунктов пропуска до ПВР и ж/д станций задействованы более 140 автобусов.

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