Впервые с 14 февраля доллар подскочил выше 78 рублей. Об этом пишет РИА Новости ссылаясь на данные Мосбиржи.

Днем 21 февраля рубль перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей. Такое повышение произошло впервые с 14 февраля.

Весь день валютный рынок показывает высокую волатильность. Рубль открыл утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.