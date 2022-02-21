Впервые с 14 февраля доллар подскочил выше 78 рублей. Об этом пишет РИА Новости ссылаясь на данные Мосбиржи.
Днем 21 февраля рубль перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей. Такое повышение произошло впервые с 14 февраля.
Весь день валютный рынок показывает высокую волатильность. Рубль открыл утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.
Ранее Банк России установил официальный курс доллара на 22 февраля на уровне 76,7671 рубля, что на 1,52 рубль выше предыдущего показателя. Курс евро повышен на 1 рубль 18,9 копейки и составляет 87,3379 рубля.