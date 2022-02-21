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52 минуты назад

Доллар выше 78 рублей

Елена Прошина

Впервые с 14 февраля доллар подскочил выше 78 рублей. Об этом пишет РИА Новости ссылаясь на данные Мосбиржи.

Днем 21 февраля рубль перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей. Такое повышение произошло впервые с 14 февраля.

Весь день валютный рынок показывает высокую волатильность. Рубль открыл утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.

Российский рынок акций обвалился

Ранее Банк России установил официальный курс доллара на 22 февраля на уровне 76,7671 рубля, что на 1,52 рубль выше предыдущего показателя. Курс евро повышен на 1 рубль 18,9 копейки и составляет 87,3379 рубля.

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