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32 минуты назад

Россиян предупредили о новом штрафе

Елена Прошина

С 1 марта в России вступят в силу новые требования об обращении с шестью группами отходов. В частности, нововведение коснется бытовой техники, системных блоков компьютеров, плат и жестких дисков. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство природы РФ.

Россиян предупредили о новом штрафе
Фото: ТАССТАСС

Новые требования вводят запрет на выброс бытовой техники, системных блоков компьютеров, плат и жестких дисков. С 1 марта их придется сдавать на утилизацию.

При этом нововведение коснется не только компаний, но и простых граждан. Нарушителям грозят штрафы: от одной до двух тысяч рублей для физических лиц и до 100-250 тысяч рублей для организаций. За повторное нарушение граждан могут оштрафовать на две-три тысячи рублей, а компанию — на 250-400 тысяч рублей. При этом в случае если из-за несоблюдения правил обращения с отходами пострадают люди или окружающая среда штраф составит от трех до четырех тысяч рублей для физлица и 400-500 тысяч рублей для организация.

Напомним, что с 2021 года в России нельзя выкидывать в мусорные баки и свозить на свалки 182 вида предметов, среди которых ртутные термометры, мобильные телефоны, аккумуляторы и шины.

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