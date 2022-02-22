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1 час назад

Зарплаты пенсионеров вырастут

Лера Букина

Зарплата пенсионеров автоматически повысится, если она не достигает МРОТ, об этом заявил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Зарплаты работающих пенсионеров вырастут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13890 рублей. Зарплата пенсионеров автоматически повысится, если она не достигает этой суммы. Эксперт также отметил, что зарплата должна индексироваться с учетом инфляции. Однако он пояснил, что есть и исключения для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов.

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«В этом году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты, которые предусмотрены за лечение и обучение. Быстрота состоит в том, что вычеты можно получить в том же году, когда были оказаны такие услуги, а не в следующем году, как это было ранее», — подчеркнул Гиринский.

Изменения коснутся и оформления больничных листов для работающих пенсионеров, уточнил он. Больничные в связи с расширением электронного оборота документов будут поступать прямо из поликлиники в ФСС. Пенсионер не будет должен уведомлять работодателя об открытии больничного листа — уведомление появится на портале Госуслуги, а ФСС сообщит о больничном.

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Гиринский напомнил еще об одном изменении: в этом году для работающих пенсионеров повысили предельную величину базы для начисления взносов в ПФР. Однако чем выше этот показатель, тем меньше заработает пенсионных баллов гражданин при неизменной зарплате. Как объяснил эксперт, пенсионеру будут начислены баллы по «повышенной стоимости» (104,69 рублей), если он уйдет с работы в 2022 году. Так, максимальная прибавка, которая может быть начислена в августе 2022 года, — 314,07 рубля.

«Работающие пенсионеры могут получить официальную индексацию в том случае, если им назначена социальная, а также государственная пенсия. В случае наличия страховой пенсии такого права не предусмотрено», — отметил Гиринский.

В частности, «чернобыльцам» полагается государственная пенсия. Они, работая, могут получать и индексацию, заявил собеседник агентства, подчеркнув, что с 1 апреля власти хотят проиндексировать такие пенсии на 7,7 %.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса СберНПФ, в среднем после выхода на пенсию россияне хотели бы ежемесячно получать порядка 55,5 тыс. рублей. Именно такую сумму россияне назвали необходимой для того, чтобы обеспечить достойную жизнь в старости. Мужчинам в среднем необходимо 60 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 51 тысяча.

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