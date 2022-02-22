Зарплаты работающих пенсионеров вырастут

Зарплата пенсионеров автоматически повысится, если она не достигает МРОТ, об этом заявил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

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Нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13890 рублей. Зарплата пенсионеров автоматически повысится, если она не достигает этой суммы. Эксперт также отметил, что зарплата должна индексироваться с учетом инфляции. Однако он пояснил, что есть и исключения для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов.

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«В этом году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты, которые предусмотрены за лечение и обучение. Быстрота состоит в том, что вычеты можно получить в том же году, когда были оказаны такие услуги, а не в следующем году, как это было ранее», — подчеркнул Гиринский.

Изменения коснутся и оформления больничных листов для работающих пенсионеров, уточнил он. Больничные в связи с расширением электронного оборота документов будут поступать прямо из поликлиники в ФСС. Пенсионер не будет должен уведомлять работодателя об открытии больничного листа — уведомление появится на портале Госуслуги, а ФСС сообщит о больничном.

Гиринский напомнил еще об одном изменении: в этом году для работающих пенсионеров повысили предельную величину базы для начисления взносов в ПФР. Однако чем выше этот показатель, тем меньше заработает пенсионных баллов гражданин при неизменной зарплате. Как объяснил эксперт, пенсионеру будут начислены баллы по «повышенной стоимости» (104,69 рублей), если он уйдет с работы в 2022 году. Так, максимальная прибавка, которая может быть начислена в августе 2022 года, — 314,07 рубля.

«Работающие пенсионеры могут получить официальную индексацию в том случае, если им назначена социальная, а также государственная пенсия. В случае наличия страховой пенсии такого права не предусмотрено», — отметил Гиринский.

В частности, «чернобыльцам» полагается государственная пенсия. Они, работая, могут получать и индексацию, заявил собеседник агентства, подчеркнув, что с 1 апреля власти хотят проиндексировать такие пенсии на 7,7 %.