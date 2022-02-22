Россиянин выиграл в лотерею сотни миллионов рублей

Россиянин приобрел в мобильном приложении один лотерейный билет за 150 рублей и стал победителем, выиграв суперприз, сообщает РИА «Новости», со ссылкой на распространителя гослотерей.

«21 февраля 2022 года был разыгран суперприз государственной лотереи «Спортлото «4 из 20». Новым лотерейным мультимиллионером стал участник 4365-го тиража из Москвы. Счастливчик выиграл 235 миллионов 588 тысяч 427 рублей», — сообщили в компании.

Там уточнили, что имя победителя, как и его удачная стратегия, станут известными после того, как он или она приедет на оформление выигрыша.

По правилам лотереи для выигрыша суперприза , было необходимо угадать все числа комбинации в двух игровых полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 3, 4, 15 в первом поле билета и 14, 3, 8, 12 - во втором.

Ранее в Краснодарском крае местная жительница выиграла почти 60 млн. рублей, но долгое время не знала об этом.