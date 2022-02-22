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23 минуты назад

Россиянин выиграл в лотерею суперприз в 235,5 миллиона рублей

Газета.Ru

Россиянин приобрел в мобильном приложении один лотерейный билет за 150 рублей и стал победителем, выиграв суперприз, сообщает РИА «Новости», со ссылкой на распространителя гослотерей.

Россиянин выиграл в лотерею сотни миллионов рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«21 февраля 2022 года был разыгран суперприз государственной лотереи «Спортлото «4 из 20». Новым лотерейным мультимиллионером стал участник 4365-го тиража из Москвы. Счастливчик выиграл 235 миллионов 588 тысяч 427 рублей», — сообщили в компании.

Там уточнили, что имя победителя, как и его удачная стратегия, станут известными после того, как он или она приедет на оформление выигрыша.

По правилам лотереи для выигрыша суперприза , было необходимо угадать все числа комбинации в двух игровых полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 3, 4, 15 в первом поле билета и 14, 3, 8, 12 - во втором.

Ранее в Краснодарском крае местная жительница выиграла почти 60 млн. рублей, но долгое время не знала об этом.

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