Выше 10%: эксперт предупредил о росте ключевой ставки

«Происходят глобальные сдвиги на геополитическом фронте. Наши прежние оценки предполагали разворот проинфляционных факторов и снижение темпа ценового давления в экономике по итогам года к 6%. За этим должна была последовать как минимум пауза ЦБ по ставке», — подчеркнул он.

Напомним, что Банк России 11 февраля повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. Вместе с тем регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Президент России Владимир Путин накануне, 21 февраля, после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и сообщил о необходимости принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Им был подписан соответствующий указ. Вслед за этим президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях. Некоторые иностранные государства, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также сообщили о планах ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.