Выше 10%: эксперт предупредил о росте ключевой ставки

Центробанк для снижения волатильности рынка из-за ухудшившейся внешнеполитической обстановки может поднять ключевую ставку выше 10%. Об этом заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
«Происходят глобальные сдвиги на геополитическом фронте. Наши прежние оценки предполагали разворот проинфляционных факторов и снижение темпа ценового давления в экономике по итогам года к 6%. За этим должна была последовать как минимум пауза ЦБ по ставке», — подчеркнул он.
Зельцер отметил, что сейчас уровень неопределенности очень высок.
«Чтобы сбить волатильность рынка, регулятор может действовать на упреждение рисков. Поэтому стрессовый сценарий введения ограничительных мер со стороны Запада не исключает временный характер заброса ставки над планкой 10%», — отметил собеседник агентства.
Напомним, что Банк России 11 февраля повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. Вместе с тем регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.
Президент России Владимир Путин накануне, 21 февраля, после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и сообщил о необходимости принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Им был подписан соответствующий указ. Вслед за этим президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях. Некоторые иностранные государства, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также сообщили о планах ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.