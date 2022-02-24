Часть россиян сможет получить компенсацию в 190 тысяч рублей

Россиянам начали давать новую денежную выплату через приложение « Сбербанк Онлайн». Как пишут СМИ, получить деньги могут граждане, которые планируют возместить свои вклад в одном из рухнувших банков.

«Россиянам будут выплачивать компенсации по вкладам, оформленным в АО Банк «ККБ» . Эта кредитная организация лишилась лицензии по решению Центробанка , а потому уже не сможет исполнять свои обязательства перед клиентами. Однако закон защищает вкладчиков в такой ситуации. И средства компенсации им выплатят», – говорится в сообщении.

Если у человека есть карта Сбера или открыт счет в банке, то ему достаточно просто зайти в приложение и оставить заявку на возмещение денег. После рассмотрения заявки деньги поступят на счет автоматически. Выплаты начались с 21 февраля и продлятся в течение года. Добавим, что выплаты должны получить 485 вкладчиков банка, а общая сумма компенсации составит 92,3 млн рублей. Получается, на одного вкладчика приходится 190 тысяч рублей, пишет Primpress.