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1 час назад

Часть россиян может получить компенсацию в 190 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"

Россиянам начали давать новую денежную выплату через приложение «Сбербанк Онлайн». Как пишут СМИ, получить деньги могут граждане, которые планируют возместить свои вклад в одном из рухнувших банков.

Часть россиян сможет получить компенсацию в 190 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

«Россиянам будут выплачивать компенсации по вкладам, оформленным в АО Банк «ККБ». Эта кредитная организация лишилась лицензии по решению Центробанка, а потому уже не сможет исполнять свои обязательства перед клиентами. Однако закон защищает вкладчиков в такой ситуации. И средства компенсации им выплатят», – говорится в сообщении.

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Если у человека есть карта Сбера или открыт счет в банке, то ему достаточно просто зайти в приложение и оставить заявку на возмещение денег. После рассмотрения заявки деньги поступят на счет автоматически. Выплаты начались с 21 февраля и продлятся в течение года. Добавим, что выплаты должны получить 485 вкладчиков банка, а общая сумма компенсации составит 92,3 млн рублей. Получается, на одного вкладчика приходится 190 тысяч рублей, пишет Primpress.

Ранее сообщалось, российских пенсионеров ждет выплата в 25 тысяч рублей. Позже выяснилось, кто сможет рассчитывать на такую сумму.

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