Россияне захотели работать по десять часов в день

Более 50 процентов работающих пять дней в неделю россиян заявили о желании перехода на четырехдневку с увеличением рабочих часов, говорится в исследовании Superjob.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Около 56 процентов хотели бы работать четыре дня в неделю по десять часов в день. Чаще остальных к четырехдневной 40-часовой рабочей неделе готовы опрошенные моложе 34 лет (61 процент) и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (60 процентов).

Среди главных аргументов за введение сокращенной недели россияне называли удобство, возможность посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям, а также найти подработку в образовавшийся третий выходной день. При этом 26 процентов подобный график работы не одобрили, еще 18 процентов затруднились с ответом.