DNS повысил цены на 30%

Российская сеть магазинов электроники DNS повысила цены на 30% в связи с высоким спросом среди покупателей. Об этом сообщил директор компании Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале.
«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», - подчеркнул он.
Директор DNS обеспокоен тем, что новые технологические санкции могут отразиться на поставках большого перечня товаров. В ситуации повышения курса и новых санкций
«Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», - указал он.
Ранее аналитики МТС оценили рост количества проданных в январе 2022 года смартфонов к аналогичному периоду прошлого года в 7,2%.