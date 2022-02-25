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34 минуты назад

DNS повысил цены на 30%

Лера Букина

Российская сеть магазинов электроники DNS повысила цены на 30% в связи с высоким спросом среди покупателей. Об этом сообщил директор компании Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале.

DNS повысил цены на 30%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», - подчеркнул он.

Директор DNS обеспокоен тем, что новые технологические санкции могут отразиться на поставках большого перечня товаров. В ситуации повышения курса и новых санкций

«Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», - указал он.

Ранее аналитики МТС оценили рост количества проданных в январе 2022 года смартфонов к аналогичному периоду прошлого года в 7,2%.

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