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2 часа назад

Путин подписал закон об индексации пенсий военным

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон об индексации пенсий военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 февраля закон об индексации пенсий военным пенсионерам одобрил Совет Федерации. Он устанавливает выплату ежемесячной доплаты к пенсиям военным пенсионерам с 1 января до 1 октября 2022 года в размере 8,6 процента.

Закон подготовили в соответствии с решением Президента России установить индексацию пенсий военным выше уровня инфляции, принятым на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Ранее сообщалось, что с 3 февраля начались начисления пенсий, проиндексированных на 8,6%. Вместе с пенсией за февраль граждане получили и доплату за январь с учетом повышения индексации с уровня в 5,9%.

По данным опроса СберНПФ, в среднем после выхода на пенсию россияне хотели бы ежемесячно получать порядка 55,5 тысячи рублей. Именно такую сумму россияне назвали необходимой для того, чтобы обеспечить достойную жизнь в старости. Мужчинам в среднем необходимо 60 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 51 тысяча.

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