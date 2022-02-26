В ЕС потребовали от банков отчёт о вкладах россиян

Совет Европейского союза потребовал от банков предоставить отчеты о финансовых вкладах россиян свыше €100 тысяч. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале Евросоюза , пишет ТАСС .

По информации издания, банки должны предоставить в национальные компетентные органы государств-членов, в которых они расположены, или в Еврокомиссию список депозитов, превышающих €100 тысяч. Уточняется, что речь идет о депозитах, которые принадлежат российским гражданам или живущим в России физическим лицам, а также учрежденным в РФ организациям, юридическим лицам или органам. Банки обязаны предоставить соответствующую информацию не позднее 27 мая 2022 года. При этом Европейский союз рекомендовал финансовым организациям соблюдать служебную тайну и конфиденциальность.