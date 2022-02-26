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5 часов назад

Совет ЕС потребовал от банков отчёт о вкладах россиян свыше €100 тысяч

Елена Прошина

Совет Европейского союза потребовал от банков предоставить отчеты о финансовых вкладах россиян свыше €100 тысяч. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале Евросоюза, пишет ТАСС.

В ЕС потребовали от банков отчёт о вкладах россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, банки должны предоставить в национальные компетентные органы государств-членов, в которых они расположены, или в Еврокомиссию список депозитов, превышающих €100 тысяч. Уточняется, что речь идет о депозитах, которые принадлежат российским гражданам или живущим в России физическим лицам, а также учрежденным в РФ организациям, юридическим лицам или органам. Банки обязаны предоставить соответствующую информацию не позднее 27 мая 2022 года. При этом Европейский союз рекомендовал финансовым организациям соблюдать служебную тайну и конфиденциальность.

Как говорится в постановлении Совета ЕС, эти данные должны предоставляться ежегодно. Данное требование связано с санкциями, введенными против России в связи с военным конфликтом на Украине. Россияне, которые не попали под ограничения персонально, смогут сделать вклады суммой не более €100 тысяч.

Ранее Евросоюз решил прекратить действие договора с Россией по упрощенной выдаче виз.

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