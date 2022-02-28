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2 часа назад

В России появился новый способ мошенничества из-за санкций

Лера Букина

Мошенники, пользуясь тем, что Запад ввел санкции, направленные против российских физических и юридических лиц, стали предлагать гражданам перевести средства на якобы безопасный счет с целью сохранить сбережения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ОНФ «За права заемщиков».

В России появился новый способ мошенничества из-за санкций
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ситуацию подтвердили и в российской компании «Серчинформ», которая разрабатывает средства информационной безопасности и инструментов для защиты информации. Злоумышленники также сообщают, что окажут помощь в сохранении средств после отключения России от SWIFT, подчеркнула изданию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По словам начальника отдела ИБ «Серчинформ» Алексея Дрозда, мошенники предлагают перевести деньги на так называемый безопасный счет для защиты сбережений от санкций как по телефону, так и в социальных сетях. Он подчеркнул, что злоумышленники используют прием полуправды и берут реальный инфоповод, перемешивая его с вымыслом.

В Банке России предостерегают от перевода средств куда бы то ни было, в том числе на якобы безопасный счет, который в действительности используется злоумышленниками.

«Прервите телефонный разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка», - рекомендуют в Банке России.

Ранее США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств анонсировали введение санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

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