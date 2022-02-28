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1 час назад

ЕС запретил россиянам иметь депозиты свыше €100 тысяч

Елена Прошина

Евросоюз ограничил финансовые потоки из России, запретив европейским банкам принимать депозиты от россиян и российских компаний величиной более 100 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте организации.

ЕС запретил россиянам иметь депозиты свыше €100 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Брюссель запретил продажу ценных бумаг в евро. Теперь европейские депозитарии не могут оказывать российским компаниям и гражданам услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля.

Напомним, что страны Запада анонсировали новый виток санкционной спирали после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе.

Ограничения, в частности, коснулись нескольких крупнейших российских банков. Для ряда госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также Запад ввел санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия приняла решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

Ранее правительство Германии анонсировало отключение от SWIFT российских банков, которые уже попали под санкции.

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