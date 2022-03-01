Альфа-Банк за день открыл сто тысяч вкладов

С 1 марта 2022 года Альфа-Банк предложил клиентам открыть Альфа-Вклад в рублях под 20% годовых без дополнительных условий. В банке отмечают, в первый день было открыто сто тысяч вкладов по этому предложению, общая сумма которых составила более ста миллиардов рублей. Минимальная сумма для открытия такого вклада составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, по максимальной сумме ограничений нет. Чтобы получить повышенную ставку, необходимо выбрать вклад сроком на три месяца. Альфа-Банк повысил ставку и для вкладов сроком на шесть месяцев до 19 процентов. Также по Альфа-Вкладу с опциями пополнения и снятия банк предлагает до 16 процентов годовых. Минимальная сумма такого вклада составляет 300 тысяч рублей, а проценты начисляются на ежедневный остаток.