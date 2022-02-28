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2 часа назад

Как снять деньги, если  карта не работает?

Алиса Селезнёва

Как поступить, если банкомат не принимает пластиковую карту или не получается расплатиться ею в магазине, разбирался «Рамблер».

Как снять деньги, если карта не работает?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее западные страны анонсировали новый виток санкционной спирали после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР и объявил о начале специальной операции на Украине. США ввели жесткие санкции против российской банковской системы. Под те или иные ограничительные меры попали девять крупных российских кредитных организаций попали, в том числе ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк.

Проблемы в работе pay-сервисов в России

Платежи через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay могут не проходить на устройствах для оплаты в магазинах, в том числе и онлайн, если их обслуживают банки, попавшие под самые жесткие блокирующие санкции. Об этом в Telegram-канале сообщил Банк России.

«Поэтому мы рекомендуем на всякий случай носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться, не используя pay-сервисы», - подчеркивается в сообщении.

Что делать, если карта не работает

Однако бывает и так, что карта не срабатывает. В этом случае клиенту доступно несколько способов для того, чтобы снять свои деньги со счета, к которому привязан «пластик».

«Единственный работающий способ получения денежных средств напрямую – лично обратиться в отделение банка. Потребуется прийти в отделение с паспортом и снять деньги со счета», - рекомендует Сбер.

Также в банке отметили, что перевести деньги со счета, если он не был заблокирован, можно при помощи онлайн-банка.

«Переводить деньги можно на свой счет в Сбербанке, на свой счет в другом банке или на счет третьего лица, который может быть открыт в любом банке», - отмечается на сайте кредитной организации.

В Совкомбанке также отметили, что «некоторые банкоматы дают возможность обналичить деньги со счета по номеру телефона, который привязан к карте». В таком случае код подтверждения придет по СМС.

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