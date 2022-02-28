Эксперт разъяснил судьбу ипотечных ставок в России

Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что ставки по ипотеке в России будут находиться на уровне от 22 до 25%. Об этом пишет «Лента.ру».

Однако, по его мнению, действующие договоры сохранятся при условии соблюдения платежной дисциплины.

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«ЦБ поднял ставку до 20 процентов, что для конечного потребителя означает следующее: ставки на ипотеку теперь будут варьироваться от 22 до 25 процентов. Касаемо одобренных заявок, полученных ранее, срок у которых составляет порядка трех месяцев, то ряд банков приостановил выдачу ипотек. То есть даже уже одобренные до заседания ЦБ ставки теперь могут быть другими», — подчеркнул Ракута.

Он отметил, что не все банки принимают такую меру. В этой связи он рекомендует воспользоваться предложением, если кредитная организация сохранила одобренную ставку. Ракута также заявил, что ставки по уже имеющимся ипотечным договорам должны сохраниться, в случае если это не было прописано заранее, а клиент соблюдает платежную дисциплину.

«Эта история была достаточно давно, когда ипотеку выдавали в долларах и она была привязана к курсу. В связи с экономическими событиями многие попадали на эти изменения и несли существенные потери. В последние 10 лет банки пересмотрели свои кредитные договоры и теперь ставку могут повысить только в случае, если клиент не соблюдал платежную дисциплину, не оплачивал страховку, которая должна быть обязательна», — указал эксперт.

В ином случае, как отметил он, независимо от форс-мажоров, у банка нет права в одностороннем порядке изменить ставку только на том основании, что ее пересмотрел Банк России. Единственные условие ее роста — нарушения дисциплины, заявили Ракута.