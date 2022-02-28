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6 часов назад

Франция арестует вклады россиян

Lenta.ruиещё 1

Франция намерена арестовать вклады россиян, связанных с властями. Об этом сообщил глава французского министерства экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр. Его слова передает ТАСС.

Франция арестует вклады россиян
Фото: ReutersReuters

Таких граждан России Париж внесет в санкционных список.

«По распоряжению президента республики мы продолжим составление полного списка финансовых авуаров и имущества — яхт, автомобилей класса "люкс", которые принадлежат российским лицам, находящимся под санкциями», — добавил Ле Мэр.

Великобритания также заявила о санкциях против российских олигархов 22 февраля. Премьер-министр страны Борис Джонсон 22 февраля заявил, что Лондон заморозит активы Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Предпринимателям также будет запрещен въезд, а всем британским компаниям и лицам запретят вести с ними дела.

Кроме того, российские олигархи пострадали от снижения фондового рынка. На следующий день после начала российской военной операции на Донбассе, 25 февраля их общее состояние уменьшилось на 39 миллиардов долларов. Больше всех потерял главный исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов — по данным Bloomberg, за сутки его состояние стало меньше на треть (минус 6,2 миллиарда) и теперь составляет 13 миллиардов.

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