Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях

Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах и евро. По промо вкладу "Валютный сохраняй" в долларах ставка достигнет 5%, в евро - 3,5%. По вкладу "Валютный управляй" (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро.