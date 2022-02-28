Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях

Сбер с 1 марта существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады, сообщила кредитная организация.
В результате максимальная доходность по "СберВкладу прайм" составит 18%, по "СберВкладу" составит 16,5% годовых, по вкладу "Промо управляй" - 16%.
Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах и евро. По промо вкладу "Валютный сохраняй" в долларах ставка достигнет 5%, в евро - 3,5%. По вкладу "Валютный управляй" (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро.