Россиянам дали совет по поводу сбережений

Россиянам не следует скупать бытовую технику или снимать все деньки с вкладов, считают доктор экономических наук Юрий Мосейкин и советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, пишет "Лента.ру".
Мосейкин подчеркнул, что главное - не совершать никаких резких движений, так как попытки сохранить свои сбережения или выиграть на растущем курсе в такой период часто приводят к печальным последствиям.
По его словам, снимать деньги с рублевых вкладов не стоит, так как, с одной стороны, большая сумма наличных на руках не нужна, а, с другой стороны, все платежи проходят и будут проходить по безналу.
В свою очередь Хестанов считает, что так же не имеет смысла покупать бытовую технику.
«Этот ажиотаж наблюдался в конце 2014 — начале 2015 годов, и что тогда происходило? Многие сдуру понапокупали явно лишней техники, а потом не знали, что с ней делать», — напомнил он.
По его мнению, необходимо проявлять здравый смысл. Если техника необходима, не стоит затягивать с покупкой. Но покупать про запас - глупая идея, потому что большая часть техники устаревает.
Экономисты разошлись во мнениях, стоит ли вкладывать рубли в валюту. По мнению Мосейкина, делать это уже поздно, так как курс вырос, и после скачка отыграется обратно. А Хестанов считает, что в этом вопросе необходимо учитывать риски.
«Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас геополитическая премия в рубле, наверное, рублей 30, то есть у рубля есть потенциал к укреплению довольно большой, но и потенциал падения тоже солидный. Все упирается в следующее: как человек оценивает ситуацию. Если человек считает, что будет ухудшение, тогда можно идти и покупать валюту, но надо понимать, что есть вероятность, что рубль укрепится, и соответственно, наоборот», — заявил Хестанов.