Россиянам дали совет по поводу сбережений

«Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас геополитическая премия в рубле, наверное, рублей 30, то есть у рубля есть потенциал к укреплению довольно большой, но и потенциал падения тоже солидный. Все упирается в следующее: как человек оценивает ситуацию. Если человек считает, что будет ухудшение, тогда можно идти и покупать валюту, но надо понимать, что есть вероятность, что рубль укрепится, и соответственно, наоборот», — заявил Хестанов.