Цветы в России к 8 марта могут подорожать на треть, об этом рассказали представители цветочного бизнеса. По их словам, причиной роста цен на символ международного женского дня станут сбои в цепочках поставок и девальвация рубля на геополитическом фоне.

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Из-за обесценивания российской валюты ретейлеры переложат допзатраты на покупку цветов на конечного потребителя, отмечает директор оптовой цветочной компании ARCUS FLOWERS Игорь Россамахин:

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— Подорожание, сами понимаете, основано на подорожании валюты, поскольку расчеты идут в долларах. Сейчас закупки, естественно, мы приостанавливаем, которые идут на будущее. А все, что планировалось на 8 марта — все завозится. У нас производители: Эквадор, Кения, Колумбия, Нидерланды. Летят Нидерланды, дальше едут фурами. Проблема есть, но это проблема каждого 8 марта. То есть так, чтобы наглухо все встало — такого нет. То, что планировали мы — все машины прошли.

— Что будет с ценами к грядущему 8 марта?

— Если в долларах, то особо ничего не поменялось. Сами понимаете, к чему это привязано. Подорожал транспорт, это ожидаемо, то есть логистическая составляющая цены. А то, что касается рублевого эквивалента — вы сами видите. Большинство компаний работают все-таки в кредитной линии с производителем. Поэтому там будут сложности, сейчас цены взлетят. Потому что заказ был, например, цветок произведен по курсу 75 рублей, а сейчас он только на бирже уже 106. Как это покупать? Поэтому я, к сожалению, вынужден констатировать факт, что конечный потребитель пострадает. Цветы будут, но цена на них будет завышена относительно экономической ситуации. Не будет каких-то накруток сумасшедших. Наоборот сейчас будут пытаться продать максимально дешевле, чтобы просто продать. Но от курса доллара мы никуда не деваемся.

Поскольку граница между Польшей и Белоруссией сейчас закрыта, для цветочных ретейлеров доступен лишь один путь перевозки продукции в Россию, говорит основатель сети «Цветочный ряд» и член правления Ассоциаций цветочного ретейла Иван Утенков:

Иван Утенков, основатель сети «Цветочный ряд» и член правления Ассоциации цветочного ритейла:

«На сегодняшний день мы все проходим через Польшу, потом через Литву, Латвию и заходим сюда через Себеж. Это единственный маршрут, который сейчас работает. Пока он открыт, никаких перебоев мы не видим. Только нагрузка в связи с большим количеством из-за начала сезона, но это ожидаемо, воронка расширяется, горлышко тоже. Продуктовые ретейлеры, которые закупали под себя тюльпан, везли их через Польшу и Беларусь, и там встали. Границу закрыли, я не знаю, как они сейчас решают этот вопрос, но он нерешаемый. То есть необходимо машину возвращать обратно, получать новые документы и везти через Литву, Латвию. Проблемы с доставками были и до военного положения. Потому что нехватка фрахтов и машин. На сегодняшний день мы столкнулись с проблемой, что из Эквадора нельзя прямым рейсом привезти теперь розу на Москву, через Амстердам только или другую страну, но машин нет. Поэтому не все получат цветы в этом году. С курсами вообще беда: кто-то работает в предоплату, кому-то еще отпускают в кредит, кто-то еще не рассчитался за 14 февраля. Я скажу так: после 8 марта многие игроки уйдут в деньги, закроются и пошвыряют своих иностранных контрагентов. Это тоже плохо отобразится на рынок, рейтинг, репутацию оставшихся действующих игроков. И нам, конечно, в меньшей степени будут давать какие-то кредитные линии, если вообще об этом стоит говорить на сегодняшний день».