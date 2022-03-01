Средний чек на технику и электронику увеличился на 80%

Средний чек россиян на технику и электронику на прошлой неделе достиг 16 810 рублей, что на 80% превышает показатель прошлой недели, в феврале он составил 15 970 рублей, что демонстрирует рост на 54% к февралю прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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Отмечается, что величина среднего чека изменилась с 21 по 27 февраля. Объем продаж в денежном выражении за тот же период увеличился на 44%. Согласно данным на 27 февраля, в целом за февраль средний чек на технику возрос в сравнении с февралем 2021 года на 54%, до 15 970 рублей. Объем продаж за февраль увеличился на 51%.

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Что касается онлайн-сегмента, то там ситуация выглядит иначе. Средний чек за прошлую неделю увеличился лишь на 17%, до 23 770 рублей, а объем продаж оказался выше на четверть (24%). При этом онлайн-продажи за неполный февраль увеличились в три раза (на 194%) год к году, а средний чек превысил прошлогодний на 68% (19 950 рублей).

Рост среднего чека обусловлен увеличением объема покупок гаджетов среднего и высокого ценового сегментов, считают эксперты «Чек Индекса». Они указывают, что увеличение продаж оказалось существенным даже с учетом высокого уровня расходов прошлого года.

«При этом нужно учитывать высокую базу прошлого года, когда в феврале наблюдался высокий сезон продаж, связанный с ростом деловой активности после снятия основных ограничительных мер из-за пандемии», — подчеркнули эксперты.

Также россияне стали чаще прибегать к оплате наличными. Так, год к году объем оплаты наличными в сегменте электроники и бытовой техники увеличился на 9%. Среди наиболее востребованных товаров — смартфоны, ноутбуки, мониторы.