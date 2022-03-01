Цены на автомобили взлетят

Российские производители машин повышают цены

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или останавливают отгрузки машин в связи с резким скачком курса доллара и евро. Об этом сообщает Пятый канал.

О росте стоимости авто заявили в «АвтоВАЗе». Также подорожают машины Suzuki, Audi и Mercedes.

«Взлетевший курс доллара и евро вынудил увеличить стоимость продукции «АвтоВАЗа» в среднем на 10%», — указал Пятый канал.

Кроме того, с 1 марта поднимется стоимость японских автомобилей Suzuki, после чего подорожает модельный ряд Audi и Mercedes. Также о временной приостановке поставок дилерам заявили Hyundai и General Motors. Вести бизнес в России отказались Volvo, Scania и Ericsson.

В связи с валютной нестабильностью взлетели цены даже на автомобили с пробегом. Рост составил 30%. Также стало известно о снижении числа предложения на интернет-площадках.

Ранее американский производитель мотоциклов Harley-Davidson принял решение приостановить свою деятельность в России. Раньше на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходилось 31% продаж мотоциклов компании.