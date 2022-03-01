Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
1 час назад

Цены на автомобили взлетят

Лера Букина

Российские производители машин повышают цены

Цены на автомобили взлетят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

или останавливают отгрузки машин в связи с резким скачком курса доллара и евро. Об этом сообщает Пятый канал.

О росте стоимости авто заявили в «АвтоВАЗе». Также подорожают машины Suzuki, Audi и Mercedes.

«Взлетевший курс доллара и евро вынудил увеличить стоимость продукции «АвтоВАЗа» в среднем на 10%», — указал Пятый канал.

Кроме того, с 1 марта поднимется стоимость японских автомобилей Suzuki, после чего подорожает модельный ряд Audi и Mercedes. Также о временной приостановке поставок дилерам заявили Hyundai и General Motors. Вести бизнес в России отказались Volvo, Scania и Ericsson.

В связи с валютной нестабильностью взлетели цены даже на автомобили с пробегом. Рост составил 30%. Также стало известно о снижении числа предложения на интернет-площадках.

Ранее американский производитель мотоциклов Harley-Davidson принял решение приостановить свою деятельность в России. Раньше на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходилось 31% продаж мотоциклов компании.

Также концерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию и новые оптовые продажи дилерам по состоянию на 1 марта. В компании подчеркнули, что на принятие этого решения повлиял ряд внешних факторов, включая проблемы с цепочкой поставок и прочие, не зависящие от компании.

Личный счет,General Motors,Автоваз,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители