Мошенники запугивают россиян отключением от SWIFT

Мошенники начали активно звонить и отправлять сообщения россиянам с требованием срочно снять деньги со счетов из-за возможности отключения банков от SWIFT. Об этом сообщает ЦБ в своем Telegram-канале.

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«Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике», — указал регулятор.

В Банке России подчеркнули, что эти заявления — ложь. Как объяснили в ЦБ, средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны, отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет.

«SWIFT — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны», — подчеркнул Центробанк.

Ранее в SWIFT сообщили, что решение об отключении российских банков будет принято после получения юридических инструкций по этому поводу. Отмечается, что SWIFT проинформирована об общей позиции Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, которые намерены запретить ряду российских организаций доступ к системе SWIFT.

Под разные санкции Запада попали, в частности, ВТБ, «Промсвязьбанк», «Новикомбанк», Сбербанк, «Альфа-банк», «Открытие», «Совкомбанк».