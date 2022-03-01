Какие проблемы могут возникнуть с картами Visa и Mastercard?

Международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили о готовности соблюдать новые антироссийские санкции. Могут ли россияне на этом фоне столкнуться с проблемы с пластиковыми картами, разбирался «Рамблер».

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Ранее западные страны анонсировали новый виток санкционной спирали после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР и объявил о начале специальной операции на Украине. США ввели жесткие санкции против российской банковской системы. Под те или иные ограничительные меры попали в том числе и ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Сбер.

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Сегодня глава Mastercard Майкл Мибах заявил, что американская финансовая корпорация в связи с введением в отношении России санкций решила заблокировать доступ к своей платежной системе «многим финансовым институтам». О том, что примет меры для обеспечения санкций, заявила и компания Visa.

При этом в Национальной системе платежных карт предупредили, что те российские банки, которые попали под «блокирующие» санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, однако уже выданные карты будут продолжать действовать внутри страны.

По словам экономистов, проблемы с банковскими картами у россиян действительно могут возникнуть, но только при пересечении границы.

«Страх россиян связан с блокировкой карт, но карты попавших под санкции банков будут работать внутри России, даже если это карты Visa и Mastercard, благодаря созданному клиринговому центру «Национальная система платежных карт», - пояснил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

Он напомнил, что в НСПК была переведена обработка в процессинговых центрах операций по картам как российской платежной системы «МИР», так и зарубежных Visa и Mastercard, пишет РИА Новости.

В свою очередь экономист Богданов рассказал изданию NEWS.ru, что проблемы с банковскими картами могут возникнуть у россиян только за пределами страны.

«За границей — да, счета заморожены, деньги нельзя ввозить, тут вопрос снят. Это технический вопрос, он не имеет к нашим гражданам особого отношения вообще. У нас есть и свои карты — «Мир», и наличные», - заметил он.

При этом, по словам эксперта, не стоит паниковать и снимать деньги со счетов.

«Зачем их снимать, я не понимаю. Лучше в банк отнесите на ставку в 20% депозита. Паниковать нельзя, не надо этого делать», - заявил экономист.