Россиянам назвали удачные способы накопления денег

Анастасия Веселко, блогер и автор книги «Девушка с деньгами», рассказала россиянам об удачных способах накопления средств. Ими она поделилась на портале HeadHunter.
Эксперт порекомендовала завести две копилки — основную «подушку безопасности» и «буфер» для спонтанных трат. «Так вы убережете основную копилку от разорения, а себя — от чувства вины за потраченные деньги», — пояснила Веселко.
Евгений Касков, директор филиала «Дальневосточный брокер» «БКС Мир инвестиций» посоветовал перед открытием банковского вклада сначала сопоставить предлагаемый процент с реальным уровнем инфляции. «Если посмотреть, что происходит с валютами, так по долларовым вкладам ставки до сих пор держатся на около нулевых значениях, а по евро вообще отрицательные. В условиях, когда клиент, по сути, должен платить за хранение денег в банке, естественно, что многие направили свои как валютные, так и рублевые накопления в рынок ценных бумаг», — подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что ситуация по этому вопросу часто меняется, а перед принятием решения о покупке ценных бумаг необходима консультация специалиста.
Касков добавил, что накопления помогают «купить время» в непростой жизненной ситуации. Например, при увольнении с работы запас средств помогает иметь больше свободы в дальнейшем карьерном выборе.
Ранее инвестор перечислил наиболее безопасные схемы вложения денег.