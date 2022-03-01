Россиянам назвали удачные способы накопления денег

Евгений Касков, директор филиала «Дальневосточный брокер» «БКС Мир инвестиций» посоветовал перед открытием банковского вклада сначала сопоставить предлагаемый процент с реальным уровнем инфляции. «Если посмотреть, что происходит с валютами, так по долларовым вкладам ставки до сих пор держатся на около нулевых значениях, а по евро вообще отрицательные. В условиях, когда клиент, по сути, должен платить за хранение денег в банке, естественно, что многие направили свои как валютные, так и рублевые накопления в рынок ценных бумаг», — подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что ситуация по этому вопросу часто меняется, а перед принятием решения о покупке ценных бумаг необходима консультация специалиста.