Минфин дал совет россиянам по вложению денег

Минфин России одобряет инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

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В настоящее время при покупке слитка в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) товара в размере 20%. Продажа слитка банку не предусматривает возврата уплаченного НДС, в этой связи операции с золотом становятся невыгодными для граждан.

«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Минфин подчеркивает, что курс золота может некоторое время колебаться, однако в долгосрочной перспективе вложения демонстрируют свою прибыльность.

«В этой связи Минфин России подготовил положительное заключение на разработанный депутатами Государственной думы законопроект, предполагающий отмену НДС на золото для физических лиц», — говорится в сообщении.