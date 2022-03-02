Минфин дал совет россиянам по вложению денег

Минфин России одобряет инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
В настоящее время при покупке слитка в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) товара в размере 20%. Продажа слитка банку не предусматривает возврата уплаченного НДС, в этой связи операции с золотом становятся невыгодными для граждан.
«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил министр финансов Антон Силуанов.
Минфин подчеркивает, что курс золота может некоторое время колебаться, однако в долгосрочной перспективе вложения демонстрируют свою прибыльность.
«В этой связи Минфин России подготовил положительное заключение на разработанный депутатами Государственной думы законопроект, предполагающий отмену НДС на золото для физических лиц», — говорится в сообщении.
Западные страны объявили о введении новых санкций после того, как в России решили начать спецоперацию на Украине. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также ограничения коснулись нескольких крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.