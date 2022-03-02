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2 марта

Минфин дал совет россиянам по вложению денег

Лера Букина

Минфин России одобряет инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Минфин дал совет россиянам по вложению денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время при покупке слитка в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) товара в размере 20%. Продажа слитка банку не предусматривает возврата уплаченного НДС, в этой связи операции с золотом становятся невыгодными для граждан.

«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Минфин подчеркивает, что курс золота может некоторое время колебаться, однако в долгосрочной перспективе вложения демонстрируют свою прибыльность.

«В этой связи Минфин России подготовил положительное заключение на разработанный депутатами Государственной думы законопроект, предполагающий отмену НДС на золото для физических лиц», — говорится в сообщении.

Западные страны объявили о введении новых санкций после того, как в России решили начать спецоперацию на Украине. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также ограничения коснулись нескольких крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.

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