Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро, а также вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Соответствующие нормативные акты опубликованы в среду в "Официальном журнале ЕС".

"Совет ЕС запретил инвестировать, участвовать или иным образом вносить вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Совет запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", - отмечается в нем.

При этом, как поясняется в "Официальном журнале ЕС", разрешается личное использование евровых банкнот физическими лицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, у которых имеется юридический иммунитет.