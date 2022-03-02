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6 часов назад

ЕС запретил продавать, поставлять, экспортировать в РФ банкноты, деноминированные в евро

ТАСС

Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро, а также вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Соответствующие нормативные акты опубликованы в среду в "Официальном журнале ЕС".

"Совет ЕС запретил инвестировать, участвовать или иным образом вносить вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Совет запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", - отмечается в нем.

При этом, как поясняется в "Официальном журнале ЕС", разрешается личное использование евровых банкнот физическими лицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, у которых имеется юридический иммунитет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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