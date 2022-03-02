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5 часов назад

Стоимость автомобилей Lada поднялась до 2 млн рублей

Алиса Селезнёва

Стоимость автомобилей Lada у одного из московских дилеров поднялась до 2 млн руб. Фотографии прайс-листов на машины были размещены в паблике Lada Vesta Club в соцсети «ВКонтакте».

Стоимость автомобилей Lada поднялась до 2 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

«Новая реальность! 2 марта 2022 года. Цены на автомобили Lada. «Техинком», Москва», - отмечается в сообщении.

На фото ценников, которыми проиллюстрирован пост, видно, что автомобиль Lada Vesta Sport предлагается по цене 1 млн 999,9 тыс. рублей, а Lada Vesta SW Cross в исполнении Black - за в 1 млн 871,9 тыс. рублей. При этом за самую доступную модель «Автоваза» Lada Granta московский дилер запросил больше миллиона рублей.

Пользователи соцсети пришли в ужас от стоимости машин и предрекли, что с такими ценами «Автоваз» перестанет быть интересен российскому потребителю и начнет проигрывать китайским производителям.

«Действительно, когда "Автоваз" перешел за миллион, он перестал быть интересным. Позиционируют его как отечественный автомобиль, так и цены ставьте российские. За два [миллиона] действительно лучше смотреть китайца», - считает Владислав Сергеевич.

«Еще чуть-чуть, еще немного и обладатели "Весты" будут платить налог на роскошь», - сыронизировал Роман Стерлягов.

Стоимость всего модельного ряда Lada с 1 марта поднялась 9 - 30%. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цены на новые автомобили в России из-за резкого падения курса доллара, так как даже производящиеся в стране машины имеют достаточно большое количество комплектующих, привезенных из-за рубежа.

Личный счет,Автоваз,
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