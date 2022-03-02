У меня есть карты в банках, которые отключили от SWIFT. Что нужно знать?

Семь российских банков отключили от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Как это скажется на их клиентах, разбирался «Рамблер».

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на это жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов. В частности, под те или иные ограничительные меры попали девять крупных российских кредитных организаций, в том числе ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Сбер.

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2 марта Евросоюз принял решение отключить крупнейшие банки России от платежной системы SWIFT. Речь идет о таких финансовых организациях, как ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ, сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС. Меры вступят в силу через десять дней, с 12 марта.

Отключение от SWIFT не скажется на клиентах банков внутри России. Они, как и раньше, смогут совершать операции как в рублях, так и в валюте. А деньги на счетах и вкладах не пострадают, сообщает ТАСС.

Проблемы возникнут с банковскими операциями за рубежом, также стоит ожидать сложностей с оплатой товаров и услуг на карты попавших под санкции банков и при покупке в агрегаторах и иностранных магазинах. Будет невозможно использование карт за рубежом, кроме того, ожидаются перебои с импортом и экспортом товаров.

При этом в Европе уже заявили, что не ставят себе целью полностью отрезать россиян от международных операций, поэтому ожидается, что от SWIFT отключат только ряд банков и потребителей останется возможность «отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки».

SWIFT представляет собой систему обмена данными о переводах, платежах и платежных поручениях. Она не управляет счетами своих клиентов, не хранит средства и не осуществляет переводы, однако доступ к ней важен в силу ее широкого применения на глобальном рынке.

По состоянию на апрель 2021 года ежемесячно через SWIFT проходили более 700 млн сообщений о транзакциях между более чем 11 тыс. пользователей во всех странах. Каждый день система обрабатывает переводы на сумму $5–6 трлн. С 2014 года в России существует свой аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Пока ежемесячный трафик СПФС не превышает четверти ежемесячного внутрироссийского трафика SWIFT, пояснил РБК глава «Финансовых ассоциаций» Роман Прохоров.

При этом вместо SWIFT банки могут использовать электронную почту, передачу сообщений по каналам телексной связи, однако в таком случае будут существенно увеличены сроки обработки платежей, отметил директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

«Сроки могут увеличиться значительно, от недели и более. Платежные поручения повышенной важности могут обрабатываться более оперативно усилиями иностранной стороны, но в остальных случаях (малые суммы, несущественные сделки, нежелание иностранных банков брать на себя риски) возникает вероятность больших задержек, особенно для частных лиц и малого и среднего бизнеса», - пояснил он.