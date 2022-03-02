Аналитик дал советы по сохранению накоплений россиян

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин в разговоре с «Рамблером» назвал наиболее привлекательные в настоящее время финансовые инструменты для сохранения накоплений, а также рассказал о ситуации с иностранными ценными бумагами и картой «Мир».

Российские ценные бумаги

Сейчас у нас биржа остановила торги по понятным причинам. Стало ясно, что сейчас котировки никак не будут отражать фундаментальную стоимость бумаг - личные страхи, новости и так далее. Соответственно, если вы находитесь в ценных бумагах, то сейчас, с одной стороны, вы ничего сделать не можете. С другой стороны, для российского инвестора сейчас ценные бумаги, особенно если это акции российских компаний, - это, наверное, самый надежный и интересный на длинном промежутке способ сохранения капитала. Даже если вдруг возникает ситуация высокой инфляции или чего-то еще, то все равно компании, акциями которых вы владеете, они тем не менее продолжают работать. Не бывает такого, что экономика полностью останавливается и все совсем плохо. Это не ситуация гражданской войны 20-х годов. Это нормальная, работающая экономика. Замедлиться может, объемы могут уменьшиться, но базовое функционирование сохранится. И когда человек в этой ситуации владеет долей в компании, он может рассчитывать на получение дивидендов. Плюс надо понимать, что сейчас в условиях, когда российский рынок оказывается отрезанным от внешнего, то здесь остается опираться только на внутренние ресурсы, а это требует развитие фондового рынка. Я думаю, что в перспективе, когда «осядет пыль», со стороны Минфина, ЦБ будет очень много усилий по развитию российского внутреннего фондового рынка.

Рублевые депозиты

Если это рублевые депозиты, то им с точки зрения доступности и всего прочего ничего не угрожает. Под Россию сделали нормальную систему платежей. ЦБ выучил уроки 2008 года, когда он фактически сам спровоцировал кризис ликвидности 15 сентября. С тех пор он подобных ошибок не совершал. Плюс многие инструменты, которые были введены в строй в 2008 году, в 2014 году были сильно расширены и дополнены. И сейчас трудно придумать сценарий, при котором возможны проблемы с рублевыми расчетами. Поэтому с рублевым сегментом сейчас все в порядке, банки предлагают очень интересные ставки. (Внести деньги) на срочный депозит под 20% на пол года - вполне, сейчас много интересных вариантов.

Если у вас просто счет в банке - я бы рекомендовал положить его на какой-нибудь депозит. Все-таки банки сейчас дают хорошую ставку. Это связано с тем, что была повышена ключевая ставка ЦБ. Плюс есть определенные проблемы с долларовой ликвидностью на российском рынке, поэтому срочный депозит - это сейчас самый хороший защитный инструмент. Такие периоды высоких ставок возникают нечасто, но они возникают.

Долларовые депозиты

Здесь, с одной стороны, банки предлагают хорошие проценты, мне кажется, это нормальный вариант. С другой стороны, надо понимать, что ставка там существенно ниже. И я бы сейчас не дал такой гарантии, что рубль будет так уж сильно слабеть относительно доллара. Надо понимать, что сейчас вопрос валютного курса будет довольно специфическим. Будет большое влияние ЦБ. По факту мы сейчас переходим - надеюсь, что временно - к фиксированному обменному курсу или к управляемому обменному курсу. Оказывается инфляционное давление, соответственно, курс будут так или иначе сдерживать. Тем не менее ставка сейчас 8%, поэтому - почему бы нет? Если это российский банк, желательно неподсанкционный. Потому что здесь есть риск того, что у банка могут быть проблемы в том случае, если он попадет под очередные санкции. Мы понимаем, что сейчас можно ждать чего угодно, круг (попавших под санкции) банков может быть расширен. Это серьезное обстоятельство, которое нужно учитывать.

Рублевые облигации

Если бы сейчас был открыт российский фондовый рынок - я бы рекомендовал еще и рублевые облигации. По-моему, это сейчас очень хороший инструмент с точки зрения доходности. По последним данным, которые мы видели, там доходность приближалась к доходности по депозитам. Но надо понимать, что если ситуация стабилизируется, в облигациях условно через пол года вы получаете не только ту доходность, часть которой видна по котировкам, но еще и изменение цены, связанное со снижением рыночной доходности.

Биржевые паевые фонды

Еще есть есть биржевые паевые фонды, которые эмитируют физическое золото. Пока что они, к сожалению, не доступны из-за остановки торгов на фондовой бирже. Там пока не очень большие объемы, но в принципе это как удобная экспозиция на золото дает отличный вариант.

Иностранные ценные бумагами

С иностранными ценными бумагами сейчас все довольно сложно. Биржа формально работает, сделки проходят, но по понятным причинам есть множество сложностей с расчетами. Поэтому если вы оказались с иностранными ценными бумагами в своем портфеле - извините за дурацкую аналогию, но они пока у вас «в плену». Они живы и здоровы, они котируются и за вами числятся, но операции с ними невозможны. Это вопрос неопределенного будущего.

Карта «Мир»