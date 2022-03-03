Россиянам рассказали о дополнительном налоге для одной категории граждан

Дополнительный налог на ипотеку после повышения Центробанком ключевой ставки придется заплатить одной категории граждан — сотрудникам банков, оформивших в них кредит на жилье. Об этом РИА Новости рассказал управляющий партнер «Большаков и партнеры» Андрей Большаков.

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Налог касается банковских работников, которые оформили дешевую ипотеку по сниженному проценту. «Если вы не являетесь таковым, никаких налогов за сниженные проценты вам платить не нужно», — заявил Большаков.

По словам юриста, доход за счет разницы ставок облагается налогом, если заемщик и банк признаны взаимозависимыми лицами, либо состоят в трудовых отношениях.