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2 часа назад

Россиянам рассказали о дополнительном налоге для одной категории граждан

Lenta.ruиещё 5

Дополнительный налог на ипотеку после повышения Центробанком ключевой ставки придется заплатить одной категории граждан — сотрудникам банков, оформивших в них кредит на жилье. Об этом РИА Новости рассказал управляющий партнер «Большаков и партнеры» Андрей Большаков.

Россиянам рассказали о дополнительном налоге для одной категории граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Налог касается банковских работников, которые оформили дешевую ипотеку по сниженному проценту. «Если вы не являетесь таковым, никаких налогов за сниженные проценты вам платить не нужно», — заявил Большаков.

По словам юриста, доход за счет разницы ставок облагается налогом, если заемщик и банк признаны взаимозависимыми лицами, либо состоят в трудовых отношениях.

Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых. Шаг объяснили кардинальным изменением внешних условий. Повышение позволит увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Личный счет,Андрей Большаков,Банк России,
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