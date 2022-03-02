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2 часа назад

ЦБ рекомендовал банкам приостановить процедуру выселения должников до конца года

Газета.Ru

Банк России выпустил рекомендации кредитным и микрофинансовым организациям о приостановке процедур по принудительному выселению должников до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк вступился за должников
Фото: ТАССТАСС

В публикации отмечается, что в целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры.

"Кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", — говорится в заявлении ЦБ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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