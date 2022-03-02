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2 часа назад

Россиянам предложили тысячи вакансий в Арктике

Вероника Полынина

В России заработал ресурс для трудоустройства в Арктике, сообщает «Российская газета».

Россиянам предложили тысячи вакансий в Арктике
Фото: РамблерРамблер

Сайт «Центр подходящей работы в Арктике» создан экспертным центром «Проектный офис развития Арктики» и Российским государственным социальным университетом.

На сайте размещены 9 тысяч вакансий на севере России – от Мурманской области до Чукотки. Объявления постоянно обновляются - данные поступают из кадровых служб и центров занятости Арктической зоны.

Среди открытых вакансий – командир вертолета Ми-8 на Чукотке с зарплатой 180 тысяч рублей, главный инженер в Норильске с зарплатой 200 тысяч рублей, машинист буровой установки на ставку 130 тысяч рублей.

Больше всего вакансий открыто в Архангельской области. Там требуется 2670 специалистов во всех сферах - от администратора музыкальной школы до конструктора корпусной мебели. В Мурманской области не хватает 2603 специалистов, а в Ямало-Ненецком автономном округе - 2192.

По мнению эксперта по трудоустройству Льва Левита, полезные ресурсы по трудоустройству на Севере сейчас очень востребованы: «они повышают кадровую мобильность внутри Арктической зоны, помогают людям применять свои знания и компетенции в соседних регионах со сходными климатическими условиями».

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